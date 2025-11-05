Prono
Match Marseille - Atalanta en direct commenté
4e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 5 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Atalanta (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Marseille et Atalanta. Ce match aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Atalanta en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Marseille Atalanta en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Atalanta ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 5-4-1 : G. Rulli, C. Egan-Riley, B. Pavard, N. Aguerd, U. Garcia, A. Murillo, Igor Paixão, P. Højbjerg, M. O'Riley, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Atalanta : de son côté, l'équipe dirigée par I. Jurić évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : M. Carnesecchi, H. Ahanor, B. Djimsiti, O. Kossounou, D. Zappacosta, Éderson, M. de Roon, R. Bellanova, A. Lookman, N. Krstović, C. De Ketelaere.
- Qui arbitre le match Marseille Atalanta ?
José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Atalanta ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Atalanta ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.