0 - 0
29'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 4e journée
Marseille
0 - 0
29'
Atalanta
Regarder en direct sur CANAL+
Temps forts
14'
(Penalty sauvé) C. De Ketelaere
Voir le live commenté
Classement live 20 Atalanta 5 22 Marseille 4
Possession 53% Atalanta Marseille
Tirs 2 1 1 1 1 2
Compositions Marseille 5-4-1 Atalanta 3-4-3
Prono

Qui va gagner ?
1 OM N NUL 2 ATA
1000 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Logo Atalanta Nikola Krstović 3 #2 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Atalanta Nikola Krstović 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atalanta Nikola Krstović 4/9 44%
Interceptions
#1 Logo Marseille Ulisses Garcia 2
Passes (%)
#1 Logo Atalanta Odilon Kossounou 29/30 97% #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 29/31 94%

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
D
D
V
D
N
N
N
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à l'épaule Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure au mollet Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Bilal Nadir Bilal Nadir Blessure à la tête Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche
Nikola Krstović Nikola Krstović Inconnu Marten de Roon Marten de Roon Ischio-jambiers Giorgio Scalvini Giorgio Scalvini Blessure à la hanche

Top commentaires

Kim 21:16 Rulli Le meilleur gardien que l om ait jamais eu 2 Répondre
Match Marseille - Atalanta en direct commenté

4e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 5 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Atalanta (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Marseille et Atalanta. Ce match aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Atalanta.

On en parle

Arbitres

José María Sánchez Martínez arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Raúl Cabañero Martínez arbitre assistant
Iñigo Prieto López de Ceraín arbitre assistant
César Soto Grado quatrième arbitre
Pol van Boekel arbitre VAR
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40631
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 05 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+
Code OM-ATA
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Atalanta
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Atalanta en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Marseille Atalanta en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Atalanta ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 5-4-1 : G. Rulli, C. Egan-Riley, B. Pavard, N. Aguerd, U. Garcia, A. Murillo, Igor Paixão, P. Højbjerg, M. O'Riley, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Atalanta : de son côté, l'équipe dirigée par I. Jurić évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : M. Carnesecchi, H. Ahanor, B. Djimsiti, O. Kossounou, D. Zappacosta, Éderson, M. de Roon, R. Bellanova, A. Lookman, N. Krstović, C. De Ketelaere.

Qui arbitre le match Marseille Atalanta ?

José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Atalanta ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Atalanta ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

