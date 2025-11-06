OM-Atalanta : Johan Micoud dézingue l’arbitrage
L’arbitrage du match entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame (0-1), ce mercredi soir au Vélodrome, continue de faire débat. Après la colère du maire de Marseille Benoît Payan, c’est au tour de Johan Micoud de réagir vivement à la décision controversée, qui a marqué la fin de la rencontre. Présent dans L’Équipe du Soir, l’ancien international français a fustigé l’arbitre espagnol José María Sánchez Martínez après l’action litigieuse qui aurait pu offrir un penalty à l’OM : « le contrôle est raté, le ballon va sur sa main, il le récupère ! Cela va contre le football de ne pas siffler ! »
💬@jomicoud : « Si c'est un grand club d'Europe, jamais le but n'est accepté comme ça ! C'est injuste ! »
#EDS
Johan Micoud, 51 ans, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, du Werder Brême et de Parme, a poursuivi son coup de gueule en dénonçant une terrible injustice : « si c’est un grand club d’Europe, jamais le but n’est accepté comme ça ! C’est injuste ! » Une réaction qui illustre le sentiment d’injustice partagé par de nombreux supporters marseillais après cette défaite frustrante en Ligue des Champions.
