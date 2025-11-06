Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue des Champions

OM-Atalanta : Johan Micoud dézingue l’arbitrage

Par Allan Brevi
1 min.
Johan Micoud célébré par le Werder Brême @Maxppp
Marseille 0-1 Atalanta

L’arbitrage du match entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame (0-1), ce mercredi soir au Vélodrome, continue de faire débat. Après la colère du maire de Marseille Benoît Payan, c’est au tour de Johan Micoud de réagir vivement à la décision controversée, qui a marqué la fin de la rencontre. Présent dans L’Équipe du Soir, l’ancien international français a fustigé l’arbitre espagnol José María Sánchez Martínez après l’action litigieuse qui aurait pu offrir un penalty à l’OM : « le contrôle est raté, le ballon va sur sa main, il le récupère ! Cela va contre le football de ne pas siffler ! »

La suite après cette publicité
L'Équipe du soir
L'arbitrage a-t-il coûté la victoire à l'OM ? 🤔

💬@jomicoud : « Si c'est un grand club d'Europe, jamais le but n'est accepté comme ça ! C'est injuste ! »

#EDS
Voir sur X

Johan Micoud, 51 ans, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, du Werder Brême et de Parme, a poursuivi son coup de gueule en dénonçant une terrible injustice : « si c’est un grand club d’Europe, jamais le but n’est accepté comme ça ! C’est injuste ! » Une réaction qui illustre le sentiment d’injustice partagé par de nombreux supporters marseillais après cette défaite frustrante en Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Atalanta
Johan Micoud

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Atalanta Logo Atalanta
Johan Micoud Johan Micoud
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier