Ligue 1

Monaco : Sébastien Pocognoli fait une annonce sur le retour de Paul Pogba

Par Samuel Zemour
1 min.
Paul Pogba ASM AS Monaco
Monaco 0-1 Paris FC

Le retour de Paul Pogba, ce n’est pas pour tout de suite. Alors que ses débuts étaient attendus pour ce week-end, le milieu de terrain français a été touché à la cheville à l’entraînement. Absent de la séance de ce vendredi avec l’équipe, il n’a finalement pas été convoqué pour participer à la défaite contre le Paris FC (0-1). Mais après la rencontre, Sébastien Pocognoli, l’entraîneur de Monaco, en a dit plus sur son retour.

«L’international français a une entorse de grade 2. C’est tout ce que je peux dire pour le moment. Il aura encore un examen complémentaire, la semaine prochaine, je pense. C’est une entorse moyenne», a-t-il indiqué en conférence de presse, évoquant les résultats d’une IRM passée samedi, avant d’en dire plus sur son retour. «La disponibilité peut varier de quelques jours à une ou deux semaines, ce sera à confirmer la semaine prochaine et, ensuite, on verra», a-t-il ajouté, en précisant qu’il serait d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Bodo/Glimt.

Pub. le - MAJ le
