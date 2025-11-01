Monaco : Sébastien Pocognoli fait une annonce sur le retour de Paul Pogba

Le retour de Paul Pogba, ce n’est pas pour tout de suite. Alors que ses débuts étaient attendus pour ce week-end, le milieu de terrain français a été touché à la cheville à l’entraînement. Absent de la séance de ce vendredi avec l’équipe, il n’a finalement pas été convoqué pour participer à la défaite contre le Paris FC (0-1). Mais après la rencontre, Sébastien Pocognoli, l’entraîneur de Monaco, en a dit plus sur son retour.

«L’international français a une entorse de grade 2. C’est tout ce que je peux dire pour le moment. Il aura encore un examen complémentaire, la semaine prochaine, je pense. C’est une entorse moyenne», a-t-il indiqué en conférence de presse, évoquant les résultats d’une IRM passée samedi, avant d’en dire plus sur son retour. «La disponibilité peut varier de quelques jours à une ou deux semaines, ce sera à confirmer la semaine prochaine et, ensuite, on verra», a-t-il ajouté, en précisant qu’il serait d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Bodo/Glimt.