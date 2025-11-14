Ligue 1
Bouna Sarr a rejoué avec le FC Metz
@Maxppp
Plus d’un an après son départ du Bayern Munich, Bouna Sarr est entré en jeu ce vendredi au stade Saint-Symphorien, lors d’un match amical face au RFC Seraing (4-1). Dix ans après avoir quitté son ancien club et libre de tout contrat, l’ancien Marseillais pourrait bien faire son retour au FC Metz.
L’international sénégalais aux 13 sélections est entré en jeu à un quart d’heure du terme et les Grenats se sont largement imposés (4-1). Pour rappel, Metz pointe à la 14e place de la Ligue 1 après douze journées.
