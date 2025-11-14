CdM U17 : bagarre générale après la victoire des Bleuets contre la Colombie

Le 16e de finale de la Coupe du monde U17 entre la France et la Colombie a tourné au calvaire après la victoire des Bleuets ce vendredi, au Qatar (2-0). Si le match avait déjà été tendu en seconde période, l’après-match a dégénéré lorsqu’un joueur français a provoqué un adversaire, déclenchant un début de bagarre générale sur la pelouse. La situation a rapidement nécessité l’intervention de la sécurité pour calmer les esprits, d’après L’Équipe.

Des parents et au moins un agent qui étaient installés dans les tribunes ont tenté de pénétrer sur le terrain pour séparer les jeunes joueurs, ce qui a encore accentué le désordre. Suite à ces incidents, le capitaine colombien Cristian Orozco a été expulsé après la rencontre. Des images qui n’ont pas été diffusées, puisque la FIFA a préféré protéger l’intégrité des jeunes footballeurs impliqués.