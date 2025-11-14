CdM U17 : bagarre générale après la victoire des Bleuets contre la Colombie
Le 16e de finale de la Coupe du monde U17 entre la France et la Colombie a tourné au calvaire après la victoire des Bleuets ce vendredi, au Qatar (2-0). Si le match avait déjà été tendu en seconde période, l’après-match a dégénéré lorsqu’un joueur français a provoqué un adversaire, déclenchant un début de bagarre générale sur la pelouse. La situation a rapidement nécessité l’intervention de la sécurité pour calmer les esprits, d’après L’Équipe.
« Ça s'est transformé en bagarre générale sur la pelouse. Certains agents et membres des familles sont aussi intervenus sur la pelouse. » #lequipeFOOT
Des parents et au moins un agent qui étaient installés dans les tribunes ont tenté de pénétrer sur le terrain pour séparer les jeunes joueurs, ce qui a encore accentué le désordre. Suite à ces incidents, le capitaine colombien Cristian Orozco a été expulsé après la rencontre. Des images qui n’ont pas été diffusées, puisque la FIFA a préféré protéger l’intégrité des jeunes footballeurs impliqués.
