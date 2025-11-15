Liga
Real Madrid : Florentino Pérez ne compte pas quitter la présidence du club
@Maxppp
Ces dernières heures, plusieurs sources évoquaient un possiblement changement d’ère du côté de Madrid. En effet, certaines rumeurs annonçaient un possible départ de Florentino Pérez de son poste de président du Real.
Ce samedi, la COPE a cependant mis fin à ses rumeurs, assurant que le dirigeant merengue n’a jamais envisagé de quitter la présidence du club. Le média ajoute que l’idée ne lui a même pas effleuré l’esprit. Voilà qui est clair.
