Liga

Real Madrid : des offres de 100 M€ refusées pour un joueur

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Florentino Pérez , président du Real Madrid @Maxppp

L’avenir de Vinicius Jr continuera-t-il de s’écrire à Madrid ? La tendance est plutôt négative, puisque le contrat du joueur expire en 2027 et qu’aucun accord n’a été trouvé entre le Brésilien et les Merengues. Les deux parties seraient même très loin d’un point d’entente, et la relation compliquée de l’attaquant avec son entraîneur Xabi Alonso n’aide pas…

Comme l’indique Defensa Central, Florentino Pérez a déjà reçu des approches d’intermédiaires avec des sommes environnant les 100 millions d’euros. Des propositions aussitôt refusées par la direction merengue, qui attend bien plus d’argent pour son joueur, et ce même si son contrat arrive bientôt à expiration…

Pub. le - MAJ le
