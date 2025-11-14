RC Lens, France U21 : Robin Risser, le gardien révélation de la saison en Ligue 1

Grande surprise du début de saison, le Racing Club de Lens impressionne en Ligue 1. Le club nordiste n’était pas forcément dans les favoris pour jouer les places européennes après un mercato agité avec des départs importants comme Neil El Aynaoui (AS Roma), Andy Diouf (Inter Milan) ou encore Facundo Medina (Olympique de Marseille) mais aussi des renforts de choix. Arrivés cet été, Samson Baidoo (RB Salzbourg), Mamadou Sangaré (Rapid Vienne), Florian Thauvin (Udinese), Odsonne Édouard (Crystal Palace), Matthieu Udol (FC Metz) et Robin Risser (Strasbourg) ont tous pris une place de titulaire dans l’effectif lensois quand le coach Pierre Sage est également arrivé cet été. Des renforts de poids qui permettent à Lens de figurer à la troisième place de la Ligue 1 après 12 journées et de se retrouver à seulement deux unités du leader, le Paris Saint-Germain. Solide défensivement, Lens est d’ailleurs la meilleure défense de Ligue 1 avec 11 buts concédés au même titre que le PSG ou l’Olympique de Marseille. Une performance à laquelle Robin Risser n’est clairement pas étranger.

Jeune portier de 20 ans arrivé cet été du Racing Club de Strasbourg, il arrive pourtant dans un contexte assez particulier. Ces dernières saisons, Brice Samba était incontournable dans les cages avant de partir du côté du Stade Rennais. Le gardien international français avait vu sa doublure Hervé Koffi et la recrue hivernale Mathew Ryan se partager le poste sans vraiment convaincre. Le premier a depuis bien rebondi du côté d’Angers où il brille en ce début de saison tandis que le second connaît un exercice plus compliqué avec Levante. Devant trouver un remplaçant, Lens a ainsi fait un pari osé en déboursant 3 millions d’euros pour le jeune Robin Risser (20 ans) tandis que le vétéran Régis Gurtner (38 ans) est arrivé d’Amiens pour jouer les doublures. Quelques mois après son arrivée, Robin Risser met déjà tout le monde d’accord. Prêté la saison dernière en Ligue 2, le natif de Colmar avait aidé le Red Star à se maintenir. Cette fois, il a parfaitement assumé cette découverte de la Ligue 1 et s’affirme comme la révélation de la saison à ce poste.

Robin Risser affole les compteurs

Alors que le Racing Club de Strasbourg s’est fait prêter Mike Penders par Chelsea et ne lui offrait pas plus qu’un rôle de numéro 2, Robin Risser a donc fait le bon choix en rejoignant une équipe visant les places européennes et où il a eu la place pour s’imposer comme numéro un. Après un petit temps d’adaptation et des premières sorties intéressantes, il a vraiment pris un cap à partir du derby remporté 3-0 contre Lille. Auteur d’une prestation solide avec 3 précieux arrêts, il bénéficiait des compliments de son coach Pierre Sage : «on doit féliciter notre gardien de but qui nous a laissés dans ce derby et nous a permis ensuite de pouvoir reprendre les choses en main. (…) C’est vrai qu’au début du match, on a fait trop d’erreurs dans notre camp, des erreurs sur les touches et des choses qui sont vraiment inhabituelles, surtout dans ce genre de match. Mais pour autant, il a été là au bon moment et on peut le féliciter. Donc, il faut l’associer grandement à ce succès.» Depuis, Robin Risser a multiplié les prestations de grande classe. Samedi contre Monaco lors de la victoire 4-1, son intervention en face à face contre Aleksandr Golovin a été particulièrement commentée tout comme son arrêt sur penalty devant Ansu Fati.

Sur ce début de saison, Robin Risser a une balance positive de 4,13 buts évités. Sollicité et décisif, il est le troisième meilleur gardien de Ligue 1 dans ce registre derrière Hervé Koffi (Angers, 5,62) et Berke Özer (Lille, 4,87). Avec 73,91% d’arrêts (plus haut total de Ligue 1), il est d’ailleurs le deuxième meilleur gardien U23 des cinq grands championnats dans ce registre derrière Robin Roefs de Sunderland (80%). Il fait d’ailleurs mieux que … Mike Penders qui l’a poussé à quitter Strasbourg (69,57%). Directeur sportif de Lens, Jean-Louis Leca avait d’ailleurs valorisé son joueur avant le match contre Monaco au micro de Ligue 1+ : «je sais que les talentueux, quand ils sont apaisés, tranquilles, ils performent.Je sais que j’ai fait le meilleur choix possible à ce poste.» Durant la trêve internationale de novembre, Robin Risser va retrouver l’équipe de France U21 où il tentera de confirmer ce nouveau statut. En concurrence avec Guillaume Restes, le gardien de Toulouse, il avait joué le dernier match contre l’Estonie (6-1). Un match où il avait commis une erreur et il tentera de se rattraper contre la Suisse vendredi ou les Îles Féroé lundi si Gérald Baticle lui en laisse l’occasion.