Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - vendredi 14 novembre 2025
Le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre Suisse U21 et France U21 aura lieu le vendredi 14 novembre 2025 à 19:30.
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Suisse U21 et France U21 en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 novembre 2025 à 19:30 sur YouTube.
Où voir le match Suisse U21 France U21 en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.
Quelles sont les compositions probables du match entre Suisse U21 et France U21 ?
Suisse U21 : le coach S. Stauch a choisi une formation en 5-2-1-2 : S. Huber, S. Britschgi, R. Nyakossi, B. Ogbus, Z. Athekame, T. Meyer, N. Streit, C. Tsawa, L. Chipperfield, M. Giger, A. Vogt.
France U21 : de son côté, l'équipe dirigée par G. Baticle évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Risser, D. Méthalie, J. Jacquet, L. Yoro, J. Canvot, A. Bouaddi, D. Cissé, L. Ugochukwu, S. Mayulu, M. Tel, W. Odobert.
Qui arbitre le match Suisse U21 France U21 ?
Ishmael Barbara est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Suisse U21 France U21 ?
Lausanne accueille le match au Stade de la Tuilière.
Quelle est la date et l'heure du match Suisse U21 France U21 ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 novembre 2025, coup d'envoi 19:30.
Qui a marqué le but pour Suisse U21 ?
Un seul but a été inscrit pour Suisse U21 par A. Vogt 38'.