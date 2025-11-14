Menu Rechercher
48'
Éliminatoires Euro U21 2027 Albania/Serbia Groupe C
Suisse U21
France U21
Diffusé sur YouTube
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
38'
A. Vogt (PD N. Streit)
Voir le live commenté
Classement live 1 Suisse U21 10 4 France U21 6
Compositions Suisse U21 5-2-1-2 France U21 4-3-3
Analyse avant-match

Série en cours
V
N
V
D
N
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
33% 1 Victoire 0% 0 Nul 67% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Cyrill May Cyrill May Inconnu Corsin Konietzke Corsin Konietzke Blessure à la cheville
Louis Leroux Louis Leroux Blessure à la cuisse Guillaume Restes Guillaume Restes Blessure à la cuisse

Match Suisse U21 - France U21 en direct commenté

Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - vendredi 14 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Suisse U21 et France U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre Suisse U21 et France U21. Ce match aura lieu le vendredi 14 novembre 2025 à 19:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Suisse U21 et France U21.

On en parle

Arbitres

Ishmael Barbara arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
James Muscat arbitre assistant
Luke Portelli arbitre assistant
Slobodan Petrović quatrième arbitre

Lieu du match

Stade de la Tuilière Lausanne
Stade de la Tuilière
  • Année de construction : 2020
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 13132
  • Affluence moyenne : 6646
  • Affluence maximum : 12150
  • Affluence minimum : 2167
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 14 novembre 2025 19:30
Compétition Éliminatoires Euro U21
Saison 2027 Albania/Serbia
Phase Phase de poules - Groupe C
Diffusion YouTube
Code SUI-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Suisse U21
Équipe à l'extérieur France U21
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Suisse U21 et France U21 en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 novembre 2025 à 19:30 sur YouTube.

Où voir le match Suisse U21 France U21 en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.

Quelles sont les compositions probables du match entre Suisse U21 et France U21 ?

Suisse U21 : le coach S. Stauch a choisi une formation en 5-2-1-2 : S. Huber, S. Britschgi, R. Nyakossi, B. Ogbus, Z. Athekame, T. Meyer, N. Streit, C. Tsawa, L. Chipperfield, M. Giger, A. Vogt.

France U21 : de son côté, l'équipe dirigée par G. Baticle évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Risser, D. Méthalie, J. Jacquet, L. Yoro, J. Canvot, A. Bouaddi, D. Cissé, L. Ugochukwu, S. Mayulu, M. Tel, W. Odobert.

Qui arbitre le match Suisse U21 France U21 ?

Ishmael Barbara est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Suisse U21 France U21 ?

Lausanne accueille le match au Stade de la Tuilière.

Quelle est la date et l'heure du match Suisse U21 France U21 ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 novembre 2025, coup d'envoi 19:30.

Qui a marqué le but pour Suisse U21 ?

Un seul but a été inscrit pour Suisse U21 par A. Vogt 38'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
