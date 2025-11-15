Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Dean Huijsen forfait avec l’Espagne !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dean Huijsen avec l'Espagne @Maxppp
Géorgie Espagne

L’Espagne a l’occasion de valider sa qualification pour la Coupe du Monde ce soir à l’occasion d’un déplacement en Géorgie (18h). Après le forfait polémique de Lamine Yamal en début de semaine, c’est au tour de Dean Huijsen de devoir renoncer à la rencontre du jour.

D’après la Cope, le défenseur a ressenti des douleurs musculaires hier à la fin de l’entrainement. Après une série de tests passés ce matin, il a été convenu de ne pas le faire jouer contre la Géorgie. On ne sait pas encore si le Madrilène quittera le rassemblement ou non.

