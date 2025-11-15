Eliminatoires CM - Europe
Dean Huijsen forfait avec l’Espagne !
1 min.
@Maxppp
L’Espagne a l’occasion de valider sa qualification pour la Coupe du Monde ce soir à l’occasion d’un déplacement en Géorgie (18h). Après le forfait polémique de Lamine Yamal en début de semaine, c’est au tour de Dean Huijsen de devoir renoncer à la rencontre du jour.
La suite après cette publicité
D’après la Cope, le défenseur a ressenti des douleurs musculaires hier à la fin de l’entrainement. Après une série de tests passés ce matin, il a été convenu de ne pas le faire jouer contre la Géorgie. On ne sait pas encore si le Madrilène quittera le rassemblement ou non.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer