Wayne Rooney flingue Paul Pogba et d’autres flops de MU

Wayne Rooney n’a pas sa langue dans sa poche. Invité de l’émission The Overlap, l’ancien attaquant a désigné trois flops de Manchester United. «Le recrutement précédent était catastrophique, n’est-ce pas ? Ils ne faisaient venir que des noms connus. Regardez Lukaku, Zlatan, Pogba, ce sont de bons joueurs, mais ils ne faisaient venir que des noms connus et dépensaient des sommes énormes. Il va falloir un peu de temps pour surmonter ces erreurs. Quand on regarde ce qui s’est passé à Manchester United ces dix dernières années, certains joueurs ont été absolument malmenés. Maintenant qu’ils ont obtenu quelques résultats, on peut constater un retour progressif de la confiance. L’entraîneur aussi avait besoin de ces résultats.»

Il a ajouté : « on sent qu’il a davantage confiance en lui. Leur état s’améliore progressivement, il y a clairement eu une amélioration. Je pense que nous constatons des progrès et que les joueurs apprennent à mieux se connaître. J’aimerais bien voir Bruno Fernandes plus haut sur le terrain. J’aimerais bien voir ça. Le mois de janvier sera intéressant pour voir s’ils peuvent convaincre des joueurs de venir leur donner ce petit coup de pouce nécessaire pour tenter de se qualifier pour l’Europe ou de figurer parmi les quatre ou cinq premiers de la Ligue des Champions. On commence petit à petit à voir de meilleures recrues. Il faut être réaliste et se demander : "Vont-ils gagner le championnat ?" Non, ils ne le feront pas. Est-il possible de se hisser parmi les quatre ou cinq premiers ? Nous constatons une amélioration progressive.» Rooney voit du changement.