Liga

Barça : la réponse forte de Robert Lewandowski sur son avenir

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Robert Lewandowski @Maxppp

Est-ce la dernière saison de Robert Lewandowski au Barça ? C’est clairement la tendance. Le buteur polonais, qui revient de blessure, devrait ainsi partir au terme de son contrat, et nul doute qu’il devrait recevoir bon nombre d’offres. Le joueur de 37 ans s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en conférence de presse.

« Je ne suis pas pressé, ce qui est important ce sont les sensations. En ce moment, je ne dois pas penser à ça, beaucoup de choses peuvent se passer. Je suis heureux et concentré sur cette saison, je veux marquer des buts et gagner des titres », a répondu le Polonais. Il faudra donc attendre pour en savoir plus…

