FIFA-The Best 2025 : les nommés pour le titre d’entraîneur de l’année
La FIFA a dévoilé ce jeudi le nom des entraîneurs nommés pour le titre d’entraîneur de l’année. Sans surprise, Luis Enrique fait partie des sept entraîneurs en lice. Champion d’Espagne avec le Barça, Hansi Flick fait aussi partie de la liste, comme Arne Slot, sacré champion d’Angleterre pour sa première saison à la tête de Liverpool.
Enzo Maresca, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, Mikel Arteta, Roberto Martinez, vainqueur de la Ligue des Nations, et Javier Aguirre, vainqueur de la Ligue des Nations de la Concacaf en mars avec le Mexique, sont aussi nommés.
