Kylian Mbappé détruit Orelsan

Les propos d’Orelsan ne passent pas auprès de Kylian Mbappé. Le chanteur normand a sorti ce vendredi son nouvel album, La Fuite en avant, et il mentionne la famille Mbappé dans la chanson : La petite voix. «Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé», a-t-il lâché, en référence au rachat de la majeure partie des parts du SM Caen - descendu en National 1 la saison dernière - via sa société Coalition Capital, que gère également la mère du joueur, Fayza Lamari.

Un rachat qui a fait débat, d’autant plus que le Stade Malherbe de Caen vient de licencier 16 salariés. Et visiblement, la punchline d’Orelsan ne passe pas auprès du footballeur français, qui a dézingué le rappeur de 43 ans. «T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant, Orelsan. Ps : Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il n’a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie». Un clash que l’on n’avait pas vu venir.