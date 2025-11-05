Le SM Caen de Kylian Mbappé vire 16 salariés !

À l’été 2024, Kylian Mbappé devenait bien plus qu’une star du football. L’attaquant de l’équipe de France décidait de devenir l’un des plus jeunes propriétaires d’un club professionnel de football en rachetant la majeure partie des parts du SM Caen via sa société Coalition Capital, que gère également sa mère Fayza Lamari. Depuis ce rachat, le SM Caen a connu de très nombreuses péripéties et pas toujours très bonnes. Sportivement, le club a sombré directement dès la première saison.

Alors que l’ambition du club était de monter rapidement en Ligue 1 et d’espérer jouer une Coupe d’Europe dans quelques années, le club normand a fait tout l’inverse, terminant à la dernière place du classement entraînant donc une logique descente en National cette saison. Outre des résultats sportifs catastrophiques, la saison du SMC avait été marquée par de gros conflits en interne entre une gestion du club pointée du doigt, des exigences jugées démesurées et une intégration plus compliquée que prévu dans une équipe habituée à des profils moins médiatiques. Ce qui avait d’ailleurs été dénoncé publiquement par le vestiaire, avec notamment l’attaquant Alexandre Mendy qui avait publiquement taclé le clan Mbappé.

Le SM Caen galère toujours

Avec cette descente en National, le club doit aussi revoir ses ambitions économiques malgré les déclarations de Fayza Lamari qui voulait rassurer les supporters. « Malgré la descente et un train de vie que le SM Caen a nécessairement dû revoir à la baisse, un budget significatif a été maintenu (environ 12 millions d’euros), notamment pour poursuivre le renouveau structurel du club. Une part importante de cet effort est destinée au centre de formation, qui reste un pilier essentiel de l’avenir du SM Caen. Nous sommes dans une phase de fondation », confiait-elle à l’Équipe. Mais cet été, la direction avait donc décidé de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour réaliser des économies indispensables à la survie du club.

Selon les informations de Ici Normandie et Ouest-France, le PSE, annoncé aux salariés cet été, retoqué deux fois par la direction du travail, a finalement bien été validé. Résultat, le club a décidé de se séparer de 16 salariés des services administratifs, marketing et commercial. Il ne reste désormais que 68 salariés au club actuellement. Sportivement, le SM Caen stagne à la 10e place du classement après 12 journées (3 victoires seulement) et ne semble pas du tout dans le bon wagon pour croire à la montée cette saison. De quoi retarder encore un peu le projet du clan Mbappé.