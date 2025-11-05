Menu Rechercher
Laure Boulleau dézingue l’OM après la défaite contre l’Atalanta

Par Jordan Pardon
1 min.
Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG, aujourd'hui consultante chez Canal+. @Maxppp
Marseille 0-1 Atalanta

À l’image de Samir Nasri, Laure Boulleau n’a pas été convaincue par la production collective rendue par l’OM ce soir face à l’Atalanta (0-1). Pour l’ancienne internationale tricolore, les Marseillais n’ont pas été à la hauteur du rendez-vous. Et il serait bien trop simple de résumer cette rencontre aux erreurs d’arbitrage.

«L’arbitrage, tout le monde va en parler, mais j’ai l’impression que ça va peut-être être une échappatoire pour oublier qu’ils n’ont pas fait un bon match, explique-t-elle sur Canal. Il faut prendre un peu de hauteur sur ce match, et se dire que ce qui n’a pas fonctionné, ce n’est pas que les faits de jeu ce soir… »

Pub. le - MAJ le
