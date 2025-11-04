Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : un premier verdict tombe pour Achraf Hakimi

Hakimi avec le PSG @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Achraf Hakimi et le PSG croisent les doigts. Le Marocain est sorti sur blessure, touché à la cheville après un tacle par derrière très dangereux de Luis Diaz à la fin de la première période de ce PSG-Bayern Munich (1-2).

Les larmes du latéral pouvaient faire craindre le pire, d’autant que la CAN au Maroc approche à grands pas. D’après L’Équipe, la durée de son indisponibilité serait de 3 à 5 semaines. Il pourrait donc faire son retour d’ici le début du mois de décembre, à confirmer par les prochains examens.

