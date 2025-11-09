OL - PSG : les compositions probables

La 12e journée de Ligue 1 se termine ce dimanche soir avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et le PSG. Un choc sur le papier uniquement puisque les deux équipes vont se présenter avec des équipes largement remaniées en raison d’une hécatombe de blessures assez impressionnantes. À domicile, la formation de Paulo Fonseca tentera tout de même de faire déjouer une équipe parisienne qui n’a jamais été aussi prenable qu’en ce moment. Cinquièmes au classement, les Rhodaniens peuvent revenir à un petit point de Paris en cas de succès.

Pour le PSG de Luis Enrique, avec la victoire de l’OM face à Brest, il faudra s’imposer impérativement pour reprendre la tête de la Ligue 1. Mais ce ne sera donc pas si simple face à un OL à domicile, mais diminué. Pour l’occasion, Paulo Fonseca devrait aligner un 4-2-3-1 avec Grief dans les cages. Maitland-Niles occupera le couloir droit alors que Tagliafico sera à gauche. La charnière centrale devrait être composée du duo Niakhaté-Mata. Au milieu de terrain, Tyler Morton sera épaulé par Tanner Tessmann. Avec un Corentin Tolisso très incertain, Fonseca devrait miser sur Khalis Merah dans ce rôle de numéro 10, avec Rachid Ghezzal à droite et Moreira à gauche.

L’OL aussi privé de ses cadres

Enfin, à la pointe de l’attaque, on retrouvera Satriano puisque Pavel Sulc est blessé. Du côté du PSG, même son de cloche avec un 4-3-3 proposé par Luis Enrique. Chevalier gardera les buts parisiens avec, devant lui, Joao Neves en tant que latéral droit pour remplacer Hakimi. Lucas Hernandez remplace, lui, Nuno Mendes à gauche, alors que la charnière sera composée de Zabarnyi et Pacho. Au milieu, Vitinha tiendra son rang, épaulé par Fabian Ruiz.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 PSG 24 11 +12 7 3 1 21 9 5 Lyon 20 11 +4 6 2 3 16 12

Pour accompagner les deux milieux, Luis Enrique devrait miser sur Mayulu, jeune titi polyvalent. Sur le front de l’attaque, Kang-in Lee devrait alimenter Gonçalo Ramos en pointe. Et à gauche, avec un Barcola sur les rotules, c’est le jeune néo-international sénégalais Ibrahim Mbaye qui devrait avoir la chance de s’exprimer. Deux équipes orphelines de leurs cadres pour un match pourtant très important d’un point de vue comptable.