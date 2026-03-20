Ligue des Champions : les clubs réclament à l’UEFA un changement capital dans le règlement

Le nouveau format de la Ligue des Champions a réussi à séduire tout le monde. La phase de ligue conclue par un multiplex lors de la dernière journée a provoqué des scénarii exceptionnels et l’UEFA s’est félicitée des audiences en hausse. Cependant, l’instance dirigeante du football européen a bien conscience que la nouvelle mouture de sa compétition phare peut encore se perfectionner avec quelques retouches. L’été dernier, un changement notable a d’ailleurs été apporté.

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Un but : contrer la Premier League

Afin de renforcer la performance des clubs parvenant à se classer dans le top 8, l’UEFA a garanti aux huit meilleures équipes l’avantage d’organiser le huitième de finale retour à domicile. Pour les quatre meilleurs clubs, cet avantage court jusqu’en quart, tandis que les deux premiers (Arsenal et le Bayern Munich cette saison) l’ont jusqu’en demi-finale. Un avantage qui peut être « volé » par toute équipe parvenant à éliminer un membre du top 8. La BBC nous apprend qu’un autre changement majeur pourrait être introduit à l’avenir.

En effet, si les formations ont demandé à ce que le classement de la phase de ligue soit davantage protégé, elles commencent, en revanche, à en avoir marre des privilèges accordés aux nations les plus représentées. Cette saison, l’Angleterre comptait pas moins de six représentants (Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City et Newcastle) et l’Espagne espère en faire de même la saison prochaine au vu des performances XXL de ses clubs cette saison. Face à cette situation, le média anglais révèle que plusieurs clubs ont demandé à l’UEFA de changer son règlement, afin que les clubs d’un même pays puissent s’affronter dès la phase de ligue.

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Un Real Madrid-Barça ou un PSG-OM en phase de ligue ?

Une demande qui, si elle est acceptée, éviterait peut-être d’avoir six clubs anglais parmi les douze premiers du classement. Surtout, cela faciliterait le tirage au sort de la phase de ligue. Avec le système actuel de protection par pays et la présence de trois formations anglaises dans le chapeau 1, des conditions de tirage avaient dû être imposées aux formations non anglaises. En clair, la BBC rappelle que le PSG et le FC Barcelone ont hérité d’un match face à Newcastle (membre du chapeau 4) alors qu’ils auraient pu tirer un adversaire nettement plus abordable tels que Kairat Almaty ou Pafos.

À noter toutefois que cette volonté d’éviter la domination d’un championnat pourrait avoir une conséquence XXL pour le spectacle. Sans protection de pays dès la phase de ligue, il n’y aurait pas que des chocs 100% anglais en vue. On pourrait ainsi avoir un Clasico espagnol, voire un PSG-OM avant le money time. Un tel changement est encore loin d’être acté puisque la BBC assure que les clubs des championnats dominants ne sont, sans surprise, pas emballés. Enfin, d’autres ont même réclamé que le système de protection par pays soit réintroduit en huitièmes de finale. Bref, ce n’est pas gagné…