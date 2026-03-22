Menu Rechercher
Commenter 13
Liga

Barça : quand Lamine Yamal se moque de Robert Lewandowski

Par Tom Courel
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Alors que le FC Barcelone préparait la rencontre contre le Rayo Vallecano (14h), Lamine Yamal a préféré amuser la galerie en donnant un nouveau surnom à son coéquipier polonais : Robert Lewandowski. Dans une vidéo publiée par ElDesmarque, on aperçoit le joueur de 18 ans en train d’interpeller de façon hilarante le buteur. « Monsieur, le grand-père, le grand-père », a-t-il lancé, tout en souriant, accompagné par le staff de Hansi Flick.

La suite après cette publicité
ElDesmarque
▪️ "Míster, el abuelo, el abuelo".

😅 Así se refería Lamine Yamal a Lewandowski en el entrenamiento del Barça de este sábado.

📹 Imagen ElDesmarque.
Voir sur X

Une petite taquinerie qui n’a pas tardé à faire réagir la toile, à l’heure où le leader de La Liga (70 points), toujours devant son éternel rival — le Real Madrid — entre dans une phase importante de sa saison et veut prendre le large. Pour rappel, de leur côté, les Merengues affrontent l’autre club de la ville espagnole, l’Atlético de Madrid, dimanche à 21h. Et les deux équipes n’ont pas le droit à l’erreur si elles veulent accrocher les Catalans sur le podium.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal
Robert Lewandowski

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier