Barça : quand Lamine Yamal se moque de Robert Lewandowski

Alors que le FC Barcelone préparait la rencontre contre le Rayo Vallecano (14h), Lamine Yamal a préféré amuser la galerie en donnant un nouveau surnom à son coéquipier polonais : Robert Lewandowski. Dans une vidéo publiée par ElDesmarque, on aperçoit le joueur de 18 ans en train d’interpeller de façon hilarante le buteur. « Monsieur, le grand-père, le grand-père », a-t-il lancé, tout en souriant, accompagné par le staff de Hansi Flick.

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Une petite taquinerie qui n’a pas tardé à faire réagir la toile, à l’heure où le leader de La Liga (70 points), toujours devant son éternel rival — le Real Madrid — entre dans une phase importante de sa saison et veut prendre le large. Pour rappel, de leur côté, les Merengues affrontent l’autre club de la ville espagnole, l’Atlético de Madrid, dimanche à 21h. Et les deux équipes n’ont pas le droit à l’erreur si elles veulent accrocher les Catalans sur le podium.