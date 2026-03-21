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Manchester City : Pep Guardiola en rajoute une couche sur le sacre du Maroc

Par Tom Courel
1 min.
Pep Guardiola, l'entraineur de Manchester City @Maxppp

Pep Guardiola et ses interventions sur la géopolitique font régulièrement les gros titres de la presse. Ce vendredi, à la veille de la rencontre entre Manchester City et Crystal Palace (16h00), le coach des Skyblues a évoqué un autre sujet chaud lors de la conférence presse d’avant-match. L’objectif étant de faire passer un message à propos du verdict de la CAF, donnant ainsi la victoire au Maroc lors de la finale de la CAN à Rabat (sur tapis vert). Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le technicien catalan n’a pas vraiment osé se mouiller comme à son habitude devant les journalistes.

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« C’est une surprise. Je n’ai pas d’avis tranché, car j’ignore pourquoi. Je n’ai rien lu, je n’ai rien vu. Mais, c’est une décision prise en coulisses. Ce qui se passe partout, c’est ce que nous voyons, ce n’est pas ce qui s’est réellement passé, cela se passe toujours en coulisses et on ne voit pas leurs visages. C’est ce qui se passe ces derniers temps dans le football et partout dans le monde, dans d’autres domaines aussi » a-t-il envoyé, sans forcément donner d’explications, deux mois après la finale aux multiples conséquences.

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