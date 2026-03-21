La FFF a tenté de retenir Mamadou Sarr

Devenu international sénégalais lors de la dernière CAN, Mamadou Sarr avait décliné les approches de la FFF qui avait pourtant tenté de le retenir. Comme le révèle le journal L’Équipe, le président de la Fédération Philippe Diallo, ainsi que Marc Keller, membre du comité exécutif de la FFF et président de Strasbourg (où jouait Sarr), avaient essayé de convaincre le joueur à coups de téléphones.

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Le défenseur de 20 ans a campé sur sa décision, bien qu’il ait représenté la France des U17 aux U20. Par ailleurs, la Fédération avait réussi à convaincre Wesley Fofana en 2023, qui avait finalement décliné une approche de la Côte d’Ivoire, son pays d’origine.