PSG : Dro Fernandez a marqué les esprits face à Nice

Laissé sur le banc par Luis Enrique lors des deux derniers matchs du PSG face à Chelsea, Dro Fernandez a donné la meilleure des réponses possibles à son entraîneur ce soir lors de la victoire parisienne face à Nice (0-4). L’international U18 espagnol est entré à la 76e minute de jeu quand son équipe menait 2-0, et il lui a permis de se mettre davantage à l’abri en inscrivant le but du 3-0.

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Trouvé par Ousmane Dembélé, il mystifiait Antoine Mendy sur sa prise de balle avant d’ajuster parfaitement Yehvann Diouf. Ce but était le sien, mais aussi celui de ses coéquipiers, tous venus l’enlacer à commencer par Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. La joie se lisait également sur le visage de Luis Enrique depuis son banc de touche, lui qui avait oeuvré pour le faire venir cet hiver en provenance du Barça, et qui partage le même agent.

Il a marqué le 100e but parisien cette saison

«Beaucoup de joueurs ne jouent pas beaucoup mais profitent de leurs opportunités comme Beraldo (lancé au milieu de terrain ce soir, et très intéressant), Dro aussi… je suis content. A 18 ans, marquer son premier but, c’est important, je suis très heureux pour lui», confiait le technicien espagnol sur Ligue1+ après la rencontre. Le milieu de terrain de 18 ans, auteur du 100e but parisien cette saison, ajoutait : «le coach m’a donné sa confiance, je suis content d’avoir marqué ce but. Je ne savais pas que c’était le 100e but de la saison mais je suis heureux d’avoir aidé l’équipe et d’avoir marqué»

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Son coéquipier Warren Zaïre-Emery avait aussi des mots sympas à son égard en zone mixte : «Dro ? C’est un super joueur, il est encore plus jeune que moi, franchement ce qu’il fait, c’est juste magnifique pour son âge. Qu’il continue comme ça, qu’il garde cette confiance en lui et on sera là pour le pousser et le mettre dans les meilleures conditions. » Après des premiers pas en L1 marqués par un gros retard physique, l’ancien de la Masia a montré qu’il pouvait exister autrement. Il faudra transformer l’essai.