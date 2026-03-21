Manchester United crie au scandale arbitral et décide de porter plainte

Le nouveau revers de Manchester United ne passe pas. Toujours à la troisième place du classement, les Reds Devils ont concédé un match nul contre Bournemouth (2-2) et risquent de perdre leur avance sur Aston Villa, qui jouera West Ham dimanche. Mais ce mauvais résultat a scandalisé l’ensemble de Manchester United, allant des dirigeants jusqu’aux supporters, qui estiment avoir été volés. En effet, l’attaquant Amad Diallo a semblé être plaqué au sol par Adrien Truffert dans la surface, sans que l’ex-Rennais ne touche le ballon.

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L’arbitre Stuart Attwell, qui se trouvait à quelques mètres, a laissé le jeu se poursuivre et, à la suite de cette action, Bournemouth a égalisé grâce à Ryan Christie. Une action insolite qui n’a pas été jugée comme une erreur manifeste par la VAR, alors que Manchester United menait 1-0. Et pour ne rien arranger, même si les Mancuniens avaient réussi à reprendre l’avantage, Harry Maguire a été expulsé pour une faute sur Evanilson, avant que Junior Kroupi ne transforme le penalty pour égaliser.

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MU va s’expliquer auprès du patron des arbitres

Michael Carrick et Bruno Fernandes ont vivement critiqué la décision arbitrale. « Qu’il (Atwell) accorde un penalty et pas l’autre… Je trouve ça dingue. Je n’arrive pas à comprendre. C’est dingue. C’est incroyable. Nous aurions dû obtenir un autre penalty. Évidemment, si vous en obtenez un, vous devez obtenir l’autre ». De son côté, Bruno Fernandes a exprimé son incompréhension face à l’absence d’intervention de la VAR : « l’une est sifflée comme penalty, l’autre non. Soit l’une et l’autre constituent une faute, soit aucune »*, a-t-il souligné.

Et d’après les dernières indiscrétions du Daily Mail, MU va déposer une plainte officielle auprès de l’organisme des arbitres PGMO ce samedi. Les dirigeants d’Old Trafford seraient furieux de ce qu’ils considèrent comme « une nouvelle erreur de la VAR » qui a coûté deux points précieux à leur équipe. Déjà agacé par plusieurs décisions litigieuses cette saison, le club mancunien compte demander des explications, par la voix de Jason Wilcox, directeur sportif de Manchester United, notamment sur l’arbitrage global du match, mais aussi sur un temps additionnel conséquent de neuf minutes accordé en fin de match.