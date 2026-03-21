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Ligue 1

PSG : la joie de Dro Fernández après son premier but contre Nice

Par Kevin Massampu
1 min.
Dro Fernández @Maxppp
Nice 0-4 PSG

Le Paris Saint-Germain a largement dominé l’OGC Nice (0-4), ce samedi, en Ligue 1 pour reprendre la tête du championnat de France au détriment de Lens. Une rencontre durant laquelle Dro Fernández a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes, lui qui a rejoint la Capitale cet hiver en provenance du FC Barcelone. Après la rencontre, le milieu espagnol a livré son ressenti au micro de Ligue 1+.

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« Beaucoup de sourire et de confiance ? Le coach m’a donné sa confiance, je suis content d’avoir marqué ce but. Je ne savais pas que c’était le 100e but de la saison. Je suis content d’avoir aidé l’équipe et d’avoir marqué, c’est encore meilleur », a-t-il déclaré, tout content.

Pub. le - MAJ le
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