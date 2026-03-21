EdF : Warren Zaïre-Emery envoie un message à Didier Deschamps

Bluffant depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery a logiquement effectué son retour chez les Bleus, lui qui avait fait un détour chez les Espoirs après avoir connu une période plus compliquée. Aujourd’hui, sa présence ne souffre d’aucune contestation dans le groupe de Didier Deschamps, et le Parisien peut même s’imposer comme une solution au poste de latéral droit.

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Après la victoire parisienne face à Nice ce samedi soir (0-4), WZE a été interrogé sur cette possibilité, et il y a ouvert grand la porte : « si on me met latéral droit titulaire en Équipe de France ? Avec plaisir, partout, même au goal, a-t-il plaisanté au micro de Ligue 1+. Ça fait plaisir de pouvoir jouer partout, j’ai cette qualité, c’est important de l’avoir, c’est bien pour le coach, pour moi, et tout le monde, je prends du kiff sur le terrain et je veux juste continuer et faire la meilleure saison possible. »