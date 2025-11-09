Un joueur de Benfica inculpé pour diffusion de vidéo à caractère sexuel impliquant des mineurs

L’affaire secoue le football danois et norvégien. Andreas Schjelderup, attaquant de Benfica et international norvégien de 21 ans, a été inculpé pour diffusion illégale d’une vidéo à caractère sexuel impliquant des mineurs et sera jugé devant le tribunal de Copenhague en novembre. Les faits remontent à deux ans, lorsqu’il évoluait à Nordsjaelland. Selon le média Se og Hør, le joueur est poursuivi en vertu de l’article 235, paragraphe 2 du code pénal danois, et pourrait écoper d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

Dans une story Instagram, il a reconnu son erreur : « Je tiens à vous parler d’une erreur stupide que j’ai commise il y a environ deux ans. J’ai reçu une courte vidéo et je l’ai transmise à un ami sans réfléchir. Je n’ai vu que les premières secondes et je n’ai pas compris de quoi il s’agissait. Lorsque mon ami m’a fait remarquer le contenu, je l’ai immédiatement supprimée ». Schjelderup explique avoir coopéré avec la police danoise et assume l’entière responsabilité de ses actes. « Ce que j’ai fait était illégal et inacceptable. Je m’attends à être condamné et à recevoir une peine avec sursis. J’ai honte et je suis sincèrement désolé. Cela ne reflète pas qui je suis en tant que personne », a-t-il écrit. Son sélectionneur, Ståle Solbakken, a également commenté l’affaire au média VG, qualifiant la situation d’« erreur incroyablement stupide », alors que le joueur reste convoqué pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde contre l’Estonie et l’Italie.