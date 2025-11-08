OL : le groupe face au PSG avec Corentin Tolisso

C’était la grande incertitude du jour à Lyon. Absent ce jeudi face au Bétis en Ligue Europa, Corentin Tolisso était préservé par Paulo Fonseca. Présent à l’entraînement du jour à la veille de la rencontre face au PSG, le champion du monde 2018 était pourtant incertain comme l’a annoncé l’entraîneur portugais. Finalement, la nouvelle est tombée ce samedi.

Et le capitaine des Gones sera bien dans le groupe pour affronter les Parisiens. Si Pavel Sulc est forfait pour cette rencontre au sommet de la 12e journée de Ligue 1, l’OL peut néanmoins compter sur son meilleur joueur pour cette partie. Pour rappel, Abner et Hans Hateboer sont suspendus tandis que Malick Fofana, Orel Mangala et Ernest Nuamah sont absents.