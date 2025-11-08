Les mots de Luis Enrique sur la Ref Cam avant Lyon-PSG

Après la première de la Ref Cam en Ligue 1 lors du match Paris FC-Rennes vendredi soir (victoire rennaise 1-0), cette technologie — une caméra fixée sur l’oreillette de l’arbitre pour filmer les acteurs du match de façon plus immersive — sera également utilisée lors du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ce dimanche, portée par l’arbitre Benoît Bastien. La veille de la rencontre, Luis Enrique est revenu sur cette innovation en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« Ça ne change rien pour moi, je cherche à faire mon match, je suis préoccupé par ce qui est important pour nous. Mais à chaque fois qu’on peut améliorer le foot, que ce soit d’un point de vue arbitral, des joueurs ou de n’importe quel autre sujet, je pense que c’est positif », a estimé sobrement l’entraîneur parisien.