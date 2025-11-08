Menu Rechercher
Orelsan va répondre à Kylian Mbappé

Fayza Lamari et Kylian Mbappé à Caen Foot Mercato

Le clash inattendu entre Kylian Mbappé et le rappeur Orelsan continue. Pour rappel, dans le morceau Petite voix issu de son nouvel album, une punchline visant la famille Mbappé - propriétaire du SM Caen - a enflammé les réseaux sociaux, ce vendredi. « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lâchait Orelsan. Une pique que Kylian Mbappé n’avait pas laissée passer. « T’es le bienvenu pour sauver la ville que tu aimes tant. PS : Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie », a-t-il rétorqué sur son compte X.

Présent en dédicace à la Fnac de Caen, ce samedi, Orelsan a choisi d’adopter un ton apaisé. Interrogé sur la polémique, il a indiqué souhaiter « prendre le temps d’élaborer une réponse maîtrisée », d’après des propos relayés par Ouest-France. Le clash ne fait visiblement que de commencer…

