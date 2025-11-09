Menu Rechercher
PSG : le groupe face à l’OL avec plusieurs titis

Par Hanif Ben Berkane
Luis Enrique sur le banc du PSG face à l'Atalanta @Maxppp
Lyon PSG
Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OL pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Pour Luis Enrique, il faudra composer avec un effectif décimé par les blessures avec l’absence notamment d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes.

Paris Saint-Germain
Le groupe Parisien pour le déplacement à Lyon ! 📋🔴🔵

#OLPSG I #Ligue1
Pour les remplacer, le coach espagnol a décidé de miser sur plusieurs titis parisiens dont David Boly, jeune latéral droit. L’attaquant Quentin Ndjantou est également présent dans ce groupe parisien qui devra donc être solide pour faire tomber l’OL.

