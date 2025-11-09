PSG : le groupe face à l’OL avec plusieurs titis

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OL pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Pour Luis Enrique, il faudra composer avec un effectif décimé par les blessures avec l’absence notamment d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes.

La suite après cette publicité

Pour les remplacer, le coach espagnol a décidé de miser sur plusieurs titis parisiens dont David Boly, jeune latéral droit. L’attaquant Quentin Ndjantou est également présent dans ce groupe parisien qui devra donc être solide pour faire tomber l’OL.