Le FC Barcelone veut faire son mercato à l’OL

Le FC Barcelone traverse une zone de turbulences. Après une saison 2024/2025 presque parfaite, l’équipe d’Hansi Flick a un peu plus de mal en ce moment, handicapée par les pépins physiques, mais aussi par une défense très fragile et une attaque bien moins tranchante et dangereuse que lors du dernier exercice. Côté catalan, on pense ainsi déjà à injecter du sang neuf dans l’effectif lors des mois à venir.

Surtout qu’il y a plusieurs départs à venir qu’il faudra remplacer. Un numéro 9 devra ainsi être recruté pour prendre la place de Robert Lewandowski qui, sauf retournement de situation de dernière minute, quittera le club en juin au terme de son contrat. La situation de Marcus Rashford est aussi très floue, puisque le club n’est pas certain de vouloir lever son option d’achat de 30 millions d’euros, lui qui ne fait pas totalement l’unanimité auprès des dirigeants.

Le FC Barcelone veut profiter de la crise de l’OL

Le Barça est donc en quête de joueurs offensifs et si Karl Etta Eyong (Levante) semble être l’option numéro 1 pour remplacer le buteur polonais, c’est un Lyonnais qui pourrait être choisi pour occuper celle de l’Anglais. Comme l’explique Sport, Malick Fofana est effectivement l’option numéro 1 des Barcelonais pour le poste d’ailier. Des conversations auraient même déjà eu lieu avec l’entourage du Belge, et le Barça veut profiter de la situation financière un peu délicate du club rhodanien pour se renforcer.

Blessé à la cheville droite, l’ailier belge est indisponible pour plusieurs mois, mais son entourage ne devrait a priori pas dire non aux approches catalanes. « On veut faire sortir Fofana de sa coquille. Il a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Kevin De Bruyne, mais il faut aussi qu’il devienne une personnalité en dehors du terrain. C’est ce sur quoi nous voulons travailler ensemble. C’est la saison où Fofana veut se montrer au monde, surtout à la Coupe du Monde. S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10. On croit beaucoup en lui à Roc Nation. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place », confiait son agent Frederico Pena en octobre, juste avant sa blessure. Un problème physique qui pourrait d’ailleurs bien faire baisser son prix, ce qui arrangerait bien le Barça qui, rappelons-le, n’est pas forcément dans une situation financière bien plus glorieuse que l’OL…