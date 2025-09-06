Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone

Ça bouge au FC Barcelone ! Moins d’une semaine après la fermeture du mercato qui a vu les arrivées de Joan Garcia, Roony Bardghji et Marcus Rashford, le club poursuit sa planification à plus long terme. Au rayon des préoccupations prioritaires, il y a le poste de numéro 9. Transféré du Bayern Munich en 2022 pour 45 M€, Robert Lewandowski entame sa dernière année de contrat. Il a beau avoir une option d’un an (2027), celle-ci ne sera a priori pas activée, d’après Sport.

Le Polonais a eu 37 ans le 21 août dernier et vieilli. Il est toujours performant et possède une véritable aura dans ce vestiaire jeune et hispanophone, voire catalan, mais la suite doit être envisagée par les Culés. Personne ne doute d’ailleurs qu’il sera au rendez-vous de cette saison, lui qui a déjà inscrit 101 buts en 149 apparitions. Il sort d’ailleurs d’un nouveau très bon exercice avec 42 réalisations, dont 11 rien qu’en Ligue des Champions, en 52 matchs toutes compétitions confondues.

Le contrat de Lewandowski ne sera pas prolongé

L’attaquant est encore au niveau de ses années Bayern. Une autre réalité s’impose et elle est économique celle-là. En émargeant à 26 M€ annuel bruts, il est le plus gros salaire du Barça. Or, le contexte financier autour du club n’est pas reluisant, ce n’est pas un scoop. Hansi Flick compte entamer cette mue dès cette saison en attribuant un rôle moindre à "Lewy" et la récente lésion du buteur confirme cette tendance. L’intéressé lui-même a accepté cette situation en revendiquant le "moins de minutes, plus de qualités".

«Ne nous leurrons pas, j’ai été blessé pendant deux semaines. Mais la saison vient de commencer, elle est très longue, disait-il cette semaine en conférence de presse avec son équipe nationale. Je n’avais pas la pression de jouer le plus de minutes possibles le plus vite possible. Je sais qu’août est le mois idéal pour trouver le rythme, mais tout commence en septembre, alors je savais qu’il fallait y aller doucement». Blessé lors de la première journée, le Polonais a effectué deux petites apparitions lors des 2e et 3e journées de Liga.

La direction pense déjà à quelqu’un pour la suite

Le média catalan précise qu’à 9 mois de l’échéance, beaucoup de choses peuvent encore modifier les plans initiaux mais il faut prévoir. Deco s’est mis à prospecter au rayon des grands attaquants disponibles, et surtout accessibles, sur le marché. Les Julián Álvarez et autres Erling Haaland sont d’ores et déjà à oublier. Le Barça regarde d’abord dans son propre effectif et voit en Ferran Torres une solution à long terme, lui qui a répondu présent pendant l’absence de Lewandowski la saison passée (19 buts). Depuis la reprise, il confirme comme titulaire avec déjà 2 réalisations en 3 journées.