La sortie cash d’un journaliste espagnol sur la rivalité Barça - Real Madrid

Julio Maldonado, alias Maldini, analyste éminent de Movistar+, s’est exprimé sur les différences entre le FC Barcelone et le Real Madrid, à l’occasion de la présentation de la nouvelle saison de Liga et de la première du documentaire « Cicatrices » d’Álvaro Benito. Malgré le faux pas du Barça à Vallecas et les tensions dans le vestiaire, Maldini estime que le club catalan reste « la meilleure équipe d’Espagne et l’équipe à battre ». Selon lui, le Barça, sous la direction de Flick, prend beaucoup de risques défensifs en poussant sa ligne vers l’avant, ce qui peut le rendre vulnérable, comme l’ont montré les matchs contre Levante et Rayo Vallecano. Cependant, le commentateur souligne aussi que des joueurs comme Joan García ont permis au Barça de ne pas quitter Vallecas les mains vides.

Concernant la comparaison avec le Real Madrid, Maldini a mis en avant la supériorité du Barça au milieu de terrain. Selon lui, bien que le Real ait renforcé son effectif avec Xabi Alonso et dispose de talents comme Bellingham, Arda Güler ou encore Valverde, la combinaison De Jong-Pedri confère au Barça une maîtrise du jeu « bien supérieure » selon lui. Il note également que le Barça joue avec deux ailiers purs, Lamine Yamal et Raphinha, contrairement au Real Madrid plus centré avec Mastantuono, et que cette approche permet aux Catalans de dominer davantage les matchs. « C’est la grande différence : le Barça va contrôler le milieu et le rythme des rencontres », conclut Maldini pour Sport, affirmant ainsi la nette distinction entre les deux géants espagnols.