FC Barcelone : Hansi Flick craint le pire…

La situation comptable n’est pas catastrophique (4e du classement de Liga, à deux points du Real Madrid), le FC Barcelone a su conserver ses meilleurs éléments durant le mercato, mais Hansi Flick est très inquiet. À l’issue du match nul concédé sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), l’Allemand avait envoyé un message très clair à son groupe.

« L’année dernière, nous avons joué et travaillé en équipe, et le plus important est qu’il n’y ait pas d’ego, car cela nuit au succès de l’équipe. » Des propos qui n’ont bien évidemment pas échappé à la presse espagnole. Celle-ci a d’ailleurs profité du rassemblement de la Roja pour interroger Lamine Yamal sur le coup de gueule de son entraîneur. Et la jeune star du Barça n’a pas vraiment fait dans la diplomatie en assurant que son entraîneur n’était pas forcément dans le vrai en évoquant des soucis d’egos.

Flick redoute cette trêve internationale

« Chacun pense ce qu’il veut. Après un match nul, on est en colère, au final, il faut gagner, mais je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir (avec les égos). Nous avons obtenu sept points sur neuf dans des stades très difficiles, ce que les gens ne prennent pas en compte. Nous n’avons pas encore joué chez nous, seulement à l’extérieur. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec ça, c’est simplement que ce n’était pas notre match, nous n’avons pas commencé avec la même intensité que celle avec laquelle nous avons terminé. Vous avez raison, nous avons commis beaucoup d’erreurs, mais cela peut arriver. Il faut retrouver notre niveau le plus vite possible et être prêts pour le prochain match. »

Sauf que l’inquiétude de Flick est réelle si l’on en croit les propos de la journaliste de la radio Cadena COPE et suiveuse du Barça, Helena Condis. « Hansi Flick est préoccupé par ce début de saison. Il voit qu’à certains moments, chacun y est allé de son côté au lieu d’agir comme une famille. Ce qui avait été fait la saison dernière. Ce qu’il a dit en conférence de presse, il l’avait dit dans le vestiaire. Ils ont été enfermés à Vallecas (le stade du Rayo Vallecano, ndlr) durant 20 minutes. Cette trêve préoccupe Flick car il sera 15 jours sans voir ses joueurs. C’est pour ça qu’il a dit à ses joueurs que c’est très important de penser au collectif par rapport aux individualités. » Après avoir enchanté l’Europe par son football la saison dernière, le Barça se voit-il trop beau cette saison ? Comptez sur Hansi Flick pour remettre certaines têtes à l’endroit.