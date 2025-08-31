Prono
Match Monaco - Strasbourg en direct commenté
3e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 31 août 2025
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Strasbourg. Ce match aura lieu le dimanche 31 août 2025 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
