1 - 0
26'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 3e journée
Monaco
1 - 0
26'
Strasbourg
Temps forts
6'
1 - 0
M. Akliouche (PD F. Balogun)
Classement live 5 Monaco 6 6 Strasbourg 6
Possession 57% Strasbourg Monaco
Tirs 3 2 2 1 1 3
Grosses occasions créées 50% Strasbourg 1 Monaco 1
Compositions Monaco 4-3-3 Strasbourg 3-4-2-1
Qui va gagner ?
1 ASM N NUL 2 RCSA
277 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Monaco Denis Zakaria 1 #2 Logo Strasbourg Valentín Barco 1
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Jordan Teze 4/6 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 0/4 0%

Série en cours
D
V
D
N
V
V
V
N
V
N
Rencontres précédentes
57% 16 Victoires 21% 6 Nuls 21% 6 Victoires

Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine
Andrew Omobamidele Andrew Omobamidele Blessure musculaire Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu

3e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 31 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Strasbourg. Ce match aura lieu le dimanche 31 août 2025 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Strasbourg.

Benoît Bastien arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Hicham Zakrani arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Aurélien Petit quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7936
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 42

Date 31 août 2025 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code ASM-RCSA
Zone France
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 août 2025 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Monaco Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Strasbourg ?

AS Monaco : le coach A. Hütter a choisi une formation en 4-3-3 : L. Hrádecký, Caio Henrique, C. Mawissa, E. Dier, J. Teze, A. Golovin, D. Zakaria, L. Camara, M. Biereth, F. Balogun, M. Akliouche.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Penders, I. Doukouré, L. Høgsberg, M. Sarr, D. Moreira, Rafael Luís, F. Lemaréchal, V. Barco, A. Ouattara, M. Amougou, J. Panichelli.

Qui arbitre le match Monaco Strasbourg ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco Strasbourg ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2025, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué le but pour Monaco ?

Un seul but a été inscrit pour Monaco par M. Akliouche 6'.

