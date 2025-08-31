Monaco - Strasbourg: les compositions officielles

La troisième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. L’AS Monaco accueille sur sa pelouse Strasbourg à 17h15 au Stade Louis II. Les Monégasques s’organisent en 4-2-3-1 avec Hradecky aux cages. Teze, Dier, Mawissa et Henrique composent la défense. Camara et Zakaria sont placés au milieu du terrain. Akliouche, Balogun et Golovin vont épauler Biereth qui est placé à la pointe de l’attaque.

Les Strasbourgeois vont évoluer en 3-4-3 avec Penders aux cages. Hogsberg, Sarr et Doukouré sont en défense. L’entrejeu est composé de Luis, El-Amougou, Barco et Moreira. Lemaréchal, Panichelli et Ouattara vont animer l’attaque de Strasbourg.

Les compositions

AS Monaco: Hradecky - Teze, Dier, Mawissa, Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Balogun, Golovin - Biereth

Strasbourg: Penders - Hogsberg, Sarr, Doukouré - Luis, El-Amougou, Barco, Moreira - Lemaréchal, Panichelli, Ouattara

