Youth League : Nantes battu par le Maccabi Haïfa au 3e tour préliminaire aller

Les Canaris devront faire le travail à la maison. Après avoir écarté sans trop de soucis le club de Sabah Baku (Azerbaïdjan) lors du 2e tour préliminaire de Youth League (7-1 score cumulé), les joueurs de Stéphane Moreau ont chuté lors de leur troisième tour aller face au Maccabi Haïfa (1-0). Une défaite subie en Hongrie sur terrain neutre et dans des conditions météorologiques pas évidentes, puisque des chutes de neige avaient touché la ville de Györ hier.

L’unique but de la rencontre a été marqué par Niv Gabay en première période (28e, 1-0). Deux ans après la génération des Louis Leroux, Herba Guirassy ou Dehmaine Tabibou - qui avait atteint les 1/2 finale de Youth League (défaite 3-1 aux tirs au but) - les Nantais tenteront de recréer l’exploit. Il faudra, pour ça, s’imposer au match retour à la Beaujoire dans quinze jours (le match se jouera à huis clos). Pour rappel, Nantes, champion de France Ut19 la saison passée, participe à la Youth League via la voie des champions nationaux. En cas de qualification, les Nantais rejoindront la phase finale de la compétition, que le PSG devrait également rallier grâce à sa 9e place en phase de Ligue.