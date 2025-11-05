Youth League : le FC Nantes qualifié pour le troisième tour préliminaire

Le FC Nantes a poursuivi son beau parcours en Youth League en s’imposant 2-1 sur le terrain du Sabah FC lors du match retour du 2e tour préliminaire de Youth League. Déjà victorieux 5-0 à l’aller, les jeunes Canaris ont confirmé leur domination grâce à un doublé sur penalty de leur capitaine Moustapha Dabo (17e, 76e), récemment en vue avec l’équipe de France U20 durant la Coupe du monde. Ce nouveau succès valide la qualification du FCN pour le 3ᵉ tour préliminaire de la Youth League, dans la voie des champions nationaux.

Les Nantais affronteront désormais le vainqueur du duel entre le Maccabi Haïfa et l’Austria Vienne, qui s’étaient neutralisés 1-1 lors du premier match. Le FCN disputera la manche aller à l’extérieur le 26 novembre avant de recevoir le retour le 10 décembre. En cas de nouvelle qualification, les jeunes du FC Nantes rejoindraient la phase à élimination directe, où ils pourraient croiser des clubs issus du tableau principal comme le PSG, l’OM ou Monaco.