Barça : Lamine Yamal a choisi le numéro 9 pour la saison prochaine

Lamine Yamal lors du nul du Barça à Bruges @Maxppp

De retour à bon niveau après quelques semaines difficiles, marquées par une pubalgie qui l’a bien handicapé, Lamine Yamal refait parler de lui en bien de l’autre côté des Pyrénées. Avec le retour du Catalan à son niveau et un Robert Lewandowski déjà en feu après sa blessure, le Barça peut être assez optimiste pour les prochaines semaines.

D’ailleurs, El Nacional vient de dévoiler une information assez intéressante. On apprend que Lamine Yamal souhaite que Robert Lewandowski soit toujours l’attaquant de pointe titulaire du Barça la saison prochaine. Et il l’a déjà fait savoir à Deco, le directeur sportif du club. Une situation complexe puisque tout indiquait que le Polonais allait partir au terme de son contrat. Le Barça se pliera-t-il aux désirs de Lamine Yamal ? On le saura bientôt…

