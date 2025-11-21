CdM U17 : le Brésil élimine le Maroc à la dernière seconde

Suite des quarts de finale de la Coupe du monde U17 avec le Maroc qui affrontait le Brésil. Une place en demi-finale se jouait ce vendredi et le Brésil a réussi à arracher ce succès.

La suite après cette publicité

Le jeune attaquant Dell avait ouvert le score avant que le Maroc n’égalise grâce à Baha sur un penalty juste avant la pause. En seconde période, le Brésil a climatisé le Maroc en inscrivant un but à la dernière seconde du temps additionnel. Dell s’est offert un doublé en profitant d’une erreur de la défense. Le Brésil affrontera le Portugal lors des demi-finales.