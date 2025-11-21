Menu Rechercher
Commenter 3

CdM U17 : le Brésil élimine le Maroc à la dernière seconde

Par Hanif Ben Berkane
Ballons de foot @Maxppp
Maroc U17 1-2 Brésil U17

Suite des quarts de finale de la Coupe du monde U17 avec le Maroc qui affrontait le Brésil. Une place en demi-finale se jouait ce vendredi et le Brésil a réussi à arracher ce succès.

La suite après cette publicité

Le jeune attaquant Dell avait ouvert le score avant que le Maroc n’égalise grâce à Baha sur un penalty juste avant la pause. En seconde période, le Brésil a climatisé le Maroc en inscrivant un but à la dernière seconde du temps additionnel. Dell s’est offert un doublé en profitant d’une erreur de la défense. Le Brésil affrontera le Portugal lors des demi-finales.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Brésil U17
Maroc U17

En savoir plus sur

Brésil U17 Flag Brésil
Maroc U17 Flag Maroc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier