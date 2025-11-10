La Fédération turque envoie 1024 joueurs devant la commission de discipline

La Fédération Turque de Football (TFF) a pris une importante décision dans l’affaire de corruptions et de paris interdits. Conformément à l’article 57 du règlement disciplinaire du football, 1024 joueurs soupçonnés d’avoir parié sur des rencontres ont été renvoyés à titre conservatoire devant la Commission disciplinaire du football (PFDK) à partir du 10 novembre prochain. Une décision communiquée ce lundi et qui intervient dans le cadre d’une enquête menée par la TFF, après la découverte d’un grand réseau de paris impliquant footballeurs et arbitres. Pour limiter l’impact sportif de ces suspensions, des discussions ont été ouvertes avec la FIFA pour permettre une période exceptionnelle de transferts internes de quinze jours. Le calendrier des matchs de Division 3 et Division 4 a été repoussé de deux semaines. La Süper Lig et la TFF 1. Lig (D2), elles, se poursuivront.

Par ailleurs, les 47 joueurs pour lesquels un seul mouvement de pari a été repéré seront soumis à un examen afin d’éviter tout préjudice irréversible en cas d’oubli. Une nouvelle étape dans la crise de confiance qui mine le football turc. Après le scandale intervenu lors de Fenerbahçe–Trabzonspor début 2024 et les révélations sur des arbitres impliqués dans les paris sportifs, la TFF veut procéder à un grand nettoyage. İbrahim Hacıosmanoğlu, son président, a réaffirmé son intention de « nettoyer toutes les impuretés » du football turc.