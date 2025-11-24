Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

L’OL annonce un départ dans le staff

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Paulo Fonseca en conférence de presse @Maxppp

Jeudi, nous vous avons expliqué sur notre site que l’OL compte recruter deux joueurs cet hiver. Un attaquant et un défenseur pour compenser les départs durant la Coupe d’Afrique des Nations. Mais les Gones, qui sont plutôt confiants avant leur passage devant la DNCG, devront vendre avant de recruter. Il faudra au moins deux départs dans l’effectif actuel pour attirer les joueurs désirés. En attendant le mercato, le club rhodanien a annoncé sur son site officiel un départ dans le staff de Paulo Fonseca.

La suite après cette publicité

« L’Olympique Lyonnais annonce le départ de Damien Della Santa, entraîneur adjoint du groupe professionnel. Le club tient à le remercier sincèrement pour son professionnalisme, son investissement quotidien et la qualité de son engagement aux côtés du staff et des joueurs. L’OL souligne la contribution de Damien Della Santa aux objectifs sportifs du club durant son passage à Lyon. La transition au sein du staff technique est d’ores et déjà engagée afin d’assurer la continuité du travail. L’Olympique Lyonnais souhaite à Damien Della Santa pleine réussite pour la suite de sa carrière. » Damien Della Santa était arrivé à Lyon à l’époque où Pierre Sage était sur le banc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier