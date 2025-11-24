L’OL annonce un départ dans le staff

Jeudi, nous vous avons expliqué sur notre site que l’OL compte recruter deux joueurs cet hiver. Un attaquant et un défenseur pour compenser les départs durant la Coupe d’Afrique des Nations. Mais les Gones, qui sont plutôt confiants avant leur passage devant la DNCG, devront vendre avant de recruter. Il faudra au moins deux départs dans l’effectif actuel pour attirer les joueurs désirés. En attendant le mercato, le club rhodanien a annoncé sur son site officiel un départ dans le staff de Paulo Fonseca.

« L’Olympique Lyonnais annonce le départ de Damien Della Santa, entraîneur adjoint du groupe professionnel. Le club tient à le remercier sincèrement pour son professionnalisme, son investissement quotidien et la qualité de son engagement aux côtés du staff et des joueurs. L’OL souligne la contribution de Damien Della Santa aux objectifs sportifs du club durant son passage à Lyon. La transition au sein du staff technique est d’ores et déjà engagée afin d’assurer la continuité du travail. L’Olympique Lyonnais souhaite à Damien Della Santa pleine réussite pour la suite de sa carrière. » Damien Della Santa était arrivé à Lyon à l’époque où Pierre Sage était sur le banc.