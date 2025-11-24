Ballon d’Or : Ousmane Dembélé savait qu’il allait gagner

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025. Un peu plus de deux mois plus tard, le Français a été honoré par GQ. L’occasion pour lui de se livrer lors d’une longue interview, durant laquelle il est revenu sur sa victoire au Ballon d’Or.

Un journaliste lui a demandé quelle aurait été sa réaction si jamais il n’avait pas gagné. Dembouz a été clair : « je n’ai pas réfléchi à ça parce que je savais que j’allais le gagner. [rires] » Il a ensuite indiqué le moment où il l’a su : « bah, quand Ronaldinho a ouvert l’enveloppe ! » Enfin, le Parisien a précisé : « non (il ne pensait pas le gagner après la victoire en C1, ndlr). Je pense que c’était plutôt après la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. »