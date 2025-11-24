Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

Ballon d’Or : Ousmane Dembélé savait qu’il allait gagner

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ousmane Dembélé @Elhadjiloum

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025. Un peu plus de deux mois plus tard, le Français a été honoré par GQ. L’occasion pour lui de se livrer lors d’une longue interview, durant laquelle il est revenu sur sa victoire au Ballon d’Or.

La suite après cette publicité

Un journaliste lui a demandé quelle aurait été sa réaction si jamais il n’avait pas gagné. Dembouz a été clair : « je n’ai pas réfléchi à ça parce que je savais que j’allais le gagner. [rires] » Il a ensuite indiqué le moment où il l’a su : « bah, quand Ronaldinho a ouvert l’enveloppe ! » Enfin, le Parisien a précisé : « non (il ne pensait pas le gagner après la victoire en C1, ndlr). Je pense que c’était plutôt après la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier