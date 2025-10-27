Corruption, paris interdits, 371 arbitres épinglés : le football turc fait face à un scandale sans précédent

Il y a un an, le football turc traversait une grosse crise après le match remporté par Fenerbahçe contre Trabzonspor (3-2) en mars 2024. Après un envahissement de terrain, la rencontre a sombré dans la violence et a provoqué une passe d’armes entre la fédération turque et Fenerbahçe qui est même allé jusqu’à menacer de quitter le championnat. Cette fois, le football turc rencontre un problème bien différent. En effet, l’arbitrage est souvent remis en question en Super Lig où certaines décisions ne sont clairement pas expliquées. Après une enquête interne de la fédération turque, les officiels du pays ont été pointés du doigt. En effet, sur les 571 arbitres actifs travaillant dans les ligues professionnelles turques, ils sont 371 à disposer d’un compte sur des paris sportifs et 152 sont des joueurs actifs.

Des chiffres accablants qui ont été dévoilés par le président de la Fédération Turque Ibrahim Hacıosmanoğlu qui a annoncé des sanctions prochaines : «nous savons que le football turc a besoin de changement. Je vais fournir quelques données pour rétablir l’ordre. Nous avons commencé par la communauté des arbitres, qui est à la fois la prunelle des yeux et le point faible du football (…) Quarante-deux arbitres ont parié individuellement sur plus de 1 000 matchs. Certains arbitres ont également parié une seule fois sur un seul match. Il a été constaté que la plupart des matchs misés concernaient des championnats étrangers. Dès aujourd’hui, notre commission de discipline engagera les procédures nécessaires, statuera rapidement et prononcera les sanctions nécessaires conformément à nos instructions.»

Un coup de pied dans la fourmilière

Une première enquête ciblant les arbitres, mais qui devrait s’étendre à d’autres postes importants du football turc comme l’a expliqué Ibrahim Hacıosmanoğlu : «notre devoir est de porter le football turc à la place qu’il mérite, de nettoyer toutes les impuretés qui s’y trouvent. Nous le ferons dans le délai imparti par Allah. Je l’ai dit au début de mon discours : si nous voulons un football turc propre et éthique, nous mènerons ce combat avec tous les membres de la famille du football. J’en appelle donc à nos clubs. Nous avons commencé par les arbitres. Mes collègues du conseil d’administration et moi-même menons également une enquête auprès des institutions publiques. Nous en rendrons bientôt compte au public.» Une sacrée prise de position qui a provoqué la réaction des principaux clubs du pays.

Dursun Aydın Özbek le président de Galatasaray a notamment pris la parole dans un communiqué : «les informations partagées avec le public lors de la conférence de presse d’aujourd’hui par le président de la Fédération turque de football, M. İbrahim Hacıosmanoğlu, ont clairement révélé l’ampleur de la crise de confiance et de justice qui perdure dans le football turc. La découverte que les arbitres chargés de garantir l’équité sur le terrain possédaient des comptes de paris et pariaient activement porte un coup dur non seulement à l’éthique sportive, mais aussi aux valeurs fondamentales du football turc. En tant que Galatasaray Sports Club, nous avons exprimé à plusieurs reprises notre exigence d’un environnement footballistique propre et équitable où la compétition se déroule uniquement sur le terrain ; nous avons toujours maintenu une position résolue sur cette question. Aujourd’hui, nous avons une fois de plus démontré à quel point nous avons raison dans cette exigence. Aujourd’hui, j’ai appelé M. İbrahim Hacıosmanoğlu et l’ai informé que le Galatasaray Sports Club est prêt à fournir tout type de soutien pendant ce processus et au-delà. Notre club soutiendra pleinement chaque mesure prise pour instaurer un football propre.»

Les clubs sont prêts à collaborer

«Le besoin le plus fondamental du football turc est le rétablissement de la justice et de la confiance. Cependant, aujourd’hui, la déclaration du président de la Fédération turque de football, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, a révélé l’ampleur du déclin structurel que nous soulignons depuis longtemps au sein de la communauté arbitrale. Le fait que certains arbitres aient placé des dizaines de milliers de paris sur des matchs de football révèle l’un des tableaux les plus sombres de l’histoire du football turc. Ce tableau a ébranlé non seulement l’institution de l’arbitrage, mais aussi le système judiciaire du football turc en ses fondements. En tant que club de Trabzonspor, notre appel à la justice et à la réparation de longues années de travail acharné sur le terrain s’est une fois de plus avéré justifié. Nous soutenons l’action menée par la Fédération turque de football à cet égard. Ce processus constitue une étape historique vers le rétablissement de la justice dans le football turc. C’est une opportunité. La réputation du football ne peut être sauvée que par le rétablissement de la justice» a communiqué de son côté Trabzonspor.

Autre géant du football turc, Fenerbahçe s’est joint à ses rivaux : «les déclarations rendues publiques aujourd’hui par M. İbrahim Hacıosmanoğlu, président de la Fédération turque de football, contiennent des allégations extrêmement graves qui nécessitent un examen attentif quant à l’avenir du football turc. En tant que Fenerbahçe Sports Club, nous avons toujours plaidé pour que le football soit régi par les principes d’équité, d’honnêteté et de transparence. Ces allégations inquiètent particulièrement non seulement la communauté arbitrale, mais aussi l’ensemble de la communauté du football. Il est primordial que le public sache que les arbitres identifiés comme ayant parié, les matchs qu’ils ont arbitrés et les secteurs du football concernés doivent être divulgués en toute transparence. Pour restaurer la crédibilité du football turc, il est essentiel que ces informations soient partagées sans dissimulation ni hésitation. Sans cela, il est impossible de rétablir la confiance du public envers la communauté du football. En tant que Fenerbahçe Sports Club, nous suivrons de près ce processus. Le football turc ne doit plus être occulté par de vieilles habitudes, il doit évoluer vers un avenir transparent, juste et irréprochable.» Une prise de position historique du football turc qui remet en cause son fonctionnement et souhaite réparer les erreurs du passé. Reste désormais à savoir si ces actions et cette prise de conscience vont déboucher ou non sur une vraie révolution au sein du football turc.