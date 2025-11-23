Le retour en forme de Wissam Ben Yedder… en D2 turque

Depuis deux ans, le parcours sportif de Wissam Ben Yedder a souvent croisé le terrain de la justice. Condamné pour violences psychologiques, fraude fiscale mais aussi agression sexuelle en état d’ivresse (il a également été mis en examen pour viol pour des faits remontant à l’été 2023), l’ex-international français avait quitté Monaco librement à l’été 2024.

Loin de l’Europe et de ses ennuis judiciaires, il s’est exilé en Iran, au Sepehan SC, club de son ex-coéquipier à Séville et en Bleus, Steven Nzonzi. La greffe n’a jamais vraiment pris et le contexte géopolitique lié au conflit entre Israël et l’Iran l’aurait poussé à quitter le club après seulement six mois. En septembre, WBY a trouvé un nouveau point de chute loin des projecteurs : à Sakaryaspor, en seconde division turque.

Les grands médias turcs ne parlent pas tant de ses performances

Des débuts dans le brouillard, marqués par cette série de 4 matchs sans le moindre but, qui lui avait valu quelques remontrances de la presse turque. «Ben Yedder n’est pas prêt», écrivait le média suiveur du club, Sakaryayerelhaber. Depuis, le ton des analyses autour des performances du Français n’est plus totalement le même. Auteur d’un triplé fin octobre contre l’Adana Demirspor (6-0), Ben Yedder s’était attiré les louanges des médias locaux. «Ben Yedder en vedette», écrivait beiN Sports Turkyie.

«Il a obtenu et transformé son penalty, a touché la barre transversale de la tête, a encore trouvé le chemin des filets avant que le VAR n’intervienne, puis il a frôlé le poteau», écrit Sporexpres ce dimanche dans son compte-rendu du match d’hier entre Istanbulspor et Sakaryaspor (3-3). Les grands médias turcs comme Fanatik et Fotomac évoquent, eux, le sujet modérément. Si les performances du Français ne passent pas inaperçues, elles n’effacent pas toutes les interrogations en Turquie. Elles sont soulignées, mais souvent sous contrôle en raison de son actualité judiciaire. Et ses chiffres (5 buts et 3 passes décisives en 9 matchs) sont également lus avec une certaine prudence au regard de la compétitivité de la seconde division turque.