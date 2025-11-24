PSG : Luis Campos étudie la création d’un club satellite

Présent ce lundi au Campus PSG à l’occasion des 50 ans du centre de formation, Luis Campos a été interrogé sur la possibilité de voir le Paris Saint-Germain créer ou s’appuyer sur un club satellite dans les années à venir. Le conseiller sportif du club a confirmé que le sujet était désormais sur la table, afin de permettre aux jeunes joueurs du centre de formation d’avoir du temps de jeu.

« On est en train d’étudier ce dossier, qui pourrait nous amener des choses positives, des solutions pour grandir, à rendre les jeunes plus compétitifs. On ne veut pas faire d’erreurs », a-t-il lâché ce lundi. Pour rappel, Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, détient 21,67 % du SC Braga, mais le président du club portugais, António Salvador, avait clairement dit que le club ne serait jamais un satellite d’un autre club.