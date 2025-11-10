Menu Rechercher
OM : Christophe Dugarry en remet une couche sur Roberto De Zerbi

Christophe Dugarry a taclé l'équipe de France @Maxppp

Christophe Dugarry n’est décidément pas fan de Roberto De Zerbi. Le champion du monde 1998 a de nouveau taclé l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, malgré la victoire des Olympiens contre Brest (3-0), samedi, lors de la 12e journée de Ligue 1. L’ex-Marseillais (1997-2000) explique s’ennuyer devant les prestations de l’OM.

« Je ne comprends pas ce que ça veut dire ''prioriser’'. Tu as la chance de jouer la Ligue des Champions, tu la joues jusqu’à la fin. C’est une image, c’est une affiche. C’est des supporters qui attendent ça depuis la saison passée, les joueurs aussi. Et même si à la fin, tu es éliminé, il te reste un match à gagner alors que tu n’as rien à espérer, tu vas le jouer à fond. (…) Il y a un effectif suffisamment bon pour pouvoir enchaîner tous les trois jours. Je ne le comprends pas ce discours. Moi, je suis effaré par tout ce que j’entends. L’explication de RDZ, c’est : ''si mon équipe est nulle, c’est parce qu’elle a trop regardé les réseaux sociaux’'. Je suis fatigué avec l’OM. On nous prend pour des jambons. Je regarde jouer l’OM, je m’ennuie, c’est mortel », a-t-il lâché sur RMC, ce lundi.

