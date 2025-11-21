Real Madrid : quand Varane a raccroché au nez de Zinedine Zidane

Raphaël Varane a raconté une anecdote savoureuse sur son arrivée au Real Madrid dans une interview pour AS. Alors qu’il était encore chez sa mère, il reçoit un appel… qu’il pense être un de plus parmi les nombreux coups de fil de l’époque. Sauf qu’à l’autre bout du fil, c’était Zinedine Zidane. « Le téléphone sonnait tout le temps à ce moment-là. J’ai décroché et soudain, j’ai reconnu Zidane. J’ai eu peur et je lui ai dit si on pouvait parler plus tard, j’étais occupé » raconte-t-il. Pris de panique, il court prévenir son frère, qui lui répond immédiatement : « tu as raccroché au nez de Zidane ? Qu’est-ce que tu as fait ! » Zidane a d’ailleurs répondu : « oui, oui, bien sûr… »

Varane explique également qu’il a rencontré José Mourinho avant de signer afin de s’assurer de l’intérêt réel du club : « je suis allé à Madrid lui parler en personne… Je suis reparti en me disant : “je donnerais ma vie pour cet homme.” » Recruté à seulement 18 ans, le défenseur central disputera finalement 360 matchs avec le Real Madrid, remportant quatre Ligues des Champions (2014, 2016, 2017, 2018), dont trois sous les ordres de Zidane. Une histoire madrilène immense… commencée par un coup de fil presque manqué.