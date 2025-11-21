OM : Roberto De Zerbi est très satisfait de son équipe

La machine OM est lancée en Ligue 1. Malgré des failles en Coupe d’Europe, le club phocéen réalise un très bon début de saison dans l’élite. Ce vendredi, les Marseillais n’ont fait qu’une bouchée de Nice (1-5). Largement supérieurs, les hommes de Roberto De Zerbi se sont emparés de la première place au classement avec cette victoire importante. Un succès de taille qui fait forcément plaisir à Roberto De Zerbi. Interrogé après la rencontre, le coach italien n’a pas caché sa joie au micro de Ligue 1+ :

«On a bien joué contre une équipe difficile à manoeuvrer. Pour eux, c’est un derby. C’était un match tendu. Tout va bien, on a gagné et marqué cinq buts. On est premiers. C’est très bien. Nous allons récupérer des joueurs blessés comme Aguerd, qui est important, Medina, qui l’est également. Mais ça ne doit pas être une excuse car on a une équipe très forte. Nous devons voir ce que l’on peut faire dans cette situation et ce que nous pouvons faire avec les retours.»